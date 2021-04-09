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13:46 09.04.2021

В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

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В Киевской области на Броварской окружной автодороге перекинулась цистерна с жидким кислородом, движение транспорта частично ограничено - ГСЧС

В Киевской области на Броварской окружной автодороге спасатели оказывают помощь на месте опрокидывания цистерны с жидким кислородом, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"9 апреля в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге М-1, в результате которой произошло опрокидывание грузового автомобиля ДАФ с цистерной с жидким кислородом", - сказано в сообщении на странице в Фейсбук.

Спасатели подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости.

Движение автотранспорта частично ограничено. Ожидается прибытие другой цистерны для перекачки кислорода.

 

Теги: #киевская_область #дтп
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