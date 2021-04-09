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12:54 09.04.2021

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

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Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

Правительство Украины в ближайшее время создаст рабочую группу из представителей министерств, которые будут формировать позицию на переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС и ее торговых параметров, сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе обновление будет в большей степени техническое - по позициям, где мы быстро исчерпываем квоты ... Но для нас важно выработать механизм регулярного взаимодействия с ЕС, потому что процесс обновления Соглашения будет постоянным", – отметила вице-премьер.

По ее словам, отдельный переговорный процесс представляет вопрос "промышленного безвиза".

"Полный "промышленный безвиз" будет реальностью после подписания соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), которая должна стать приложением к Соглашению об ассоциации", – пояснила Стефанишина.

Она уточнила, что Украина вместе с ЕС уже осуществила оценку внутреннего рынка и законодательства. "Теперь мы ждем рекомендации европейских коллег, но в целом это гораздо более длительный процесс, чем увеличение квот для других видов продукции", – сказала вице-премьер.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в феврале прогнозировал, что пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и ЕС удастся в течение года. "Работа над обновлением Соглашения продлится в течение года, и мы надеемся подписать все необходимые изменения в кратчайшие сроки", - написал Шмыгаль на своей странице в "Фейсбуке" 11 февраля по результатам встречи Совета ассоциации Украина-ЕС.

Теги: #стефанишина #кабмин #соглашение #украина_ес #рабгруппа
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