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10:38 09.04.2021

Япония решила сбросить очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан - СМИ

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Правительство Японии приняло решение сбросить очищенную радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в океан, сообщает в пятницу агентство "Киодо" со ссылкой на источник.

Правительственная комиссия еще в прошлом году рекомендовала сделать это, однако решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

По данным телеканала NHK, водные отходы с "Фукусимы" в настоящее время хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий.

"Источники сообщают, что правительство хочет снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами. И затем, через два года, начнет сброс воды в океан", - говорится в сообщении телеканала.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Согласно данным Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15,9 тыс. человек, 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Теги: #япония #фукусима
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