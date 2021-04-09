Делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила зону ООС

Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт (Brittany Stewart) осуществила рабочий визит в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, представители США посетили подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, пообщались с украинскими защитниками и еще раз убедились в присутствии российских наемников на Донбассе.

"Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила полковник Стюарт в ходе брифинга.

Также иностранная делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам.