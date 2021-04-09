ВАКС отправил уличенного во взятке брата главы ОАСК Зонтова под арест

В ночь на пятницу Высший антикоррупционный суд отправил адвоката, и, по совместительству, сотрудника Службы внешней разведки и брата председателя Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн.

Судебное заседание транслировалось в YouTube.

Прокуроры просили применить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога - 70 млн грн. Со своей стороны, защита просила в ходатайстве отказать апеллируя тем, что Зонтов не будет скрываться от следствия.

Сам Зонтов отметил, что его годовая зарплата составляет 400 тыс. грн, и сумма залога и "близко не соизмерима" с его доходами.

Ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП уличили двух адвокатов на взяточничестве. По информации НАБУ, один из них "является близким родственником главы ОАСК".

Специализированная антикорупционная прокуратура (САП) сообщает утром в пятницу, не называя имени подозреваемого, отмечает, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности, в частности прибывать к детективу, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору и суд по первому вызову; не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Сейчас продолжается избрании меры пресечения другому адвокату - втором подозреваемому по указанному делу.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, адвокаты Зонтов и Юрий Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы в суде которой представлял Донец, подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы.

Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тыс. организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тыс. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки.

В НАБУ утверждают, что с $90 тыс., которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, $10 тыс. адвокат оставил себе. Второму фигуранту дела о передаче взятки продолжат избирать меру пресечения в пятницу утром.