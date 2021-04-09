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06:52 09.04.2021

Беларусь планирует производство ещё одной российской вакцины

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Беларусь планирует производство ещё одной российской вакцины

Производство еще одной российской вакцины от коронавируса планируется наладить в Беларуси к октябрю, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.

Он заявил, что эта вакцина будет также производиться на площадке "Белмедпрепаратов". "Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину", - сказал Пиневич. Он уточнил, что речь идёт о векторной вакцине - по аналогии с вакциной "Спутник V".

Кроме того, по словам Пиневича, Беларусь планирует создание и собственной вакцины. "Мы еще ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии", - отметил министр.

В марте в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.

Что касается белорусской вакцины от коронавируса, то президент Александр Лукашенко сообщал, что она может быть создана во второй половине этого года.

 

Теги: #вакцина #производство #беларусь
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