Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

Мэр Киева Виталий Кличко проводит переговоры с производителями сертифицированной вакцины от коронавируса для прямых закупок специально для украинской столицы.

"Столица получила от Минздрава 42 600 доз вакцины. Почти 30 тыс. человек в Киеве уже вакцинировали. Вакцина еще есть", – цитирует пресс-служба КГГА Кличко на странице в Фейсбук в четверг вечером.

Вместе с тем, мэр Киева отметил, что в мире переговоры по поставкам вакцины происходят на государственном уровне. "Городам же отдельно очень сложно вести переговоры. Но Киев работает над тем, чтобы получить вакцину", – подчеркнул он.

Мэр Киева также проинформировал, что лично ведет переговоры, чтобы город напрямую от производителя смог закупить вакцину для киевлян. Переговоры происходят с различными производителями сертифицированной вакцины.

"Мы знаем, какая сложная сегодня ситуация с задержкой поставок в другие страны - Германию, Австрию, Францию. Но я делаю на своем уровне все возможное, чтобы Киев получил вакцину. Мы на Киевсовете ранее приняли решение и выделили средства на ее закупку. И делаем все возможное, чтобы как можно быстрее украинская столица получила вакцину", - отметил подытожил Кличко.