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04:45 09.04.2021

Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину

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Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину

Два места массовой вакцинации в Северной Каролине и Колорадо временно закрылись на этой неделе после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после получения укола Johnson & Johnson, сообщает газета Wall Street Journal.

В штате Северная Каролина вакцинация была приостановлена в четверг после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. По словам чиновников здравоохранения округа Уэйк, четыре человека были доставлены в местные больницы для обследования.

До прекращения деятельности центра было всего вакцинировано более 2,3 тыс. человек.

Власти округа заявили, что решение было принято совместно с Департаментом здравоохранения и социальных служб Северной Каролины в целях предосторожности после консультаций с Johnson & Johnson.

В штате Колорадо место массовой вакцинации было временно закрыто в среду после того, как у 11 человек возникли побочные реакции.

Два человека были доставлены в ближайшую больницу в целях предосторожности.

Побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

Среди побочных реакций отмечались тошнота и головокружение.

Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных явлениях у людей, получивших их вакцину.

Около 66 млн человек в США - одна пятая часть населения страны - полностью привита от коронавируса, свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), оглашенные в четверг.

При этом около 112 млн человек получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата, отмечается в сообщении CDC.

США используют вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, которые требуют двух доз, а также Johnson & Johnson, которая становится полностью эффективным после введения одной дозы.

Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, в то время как другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.

Президент США Джо Байден пообещал обеспечить достаточное количество вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая.

Теги: #закрытие #сша #вакцинация #johnson_johnson
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