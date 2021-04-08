Российские наемники с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ – штаб ООС

На Донбассе российские наемники с начала суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получили несовместимые с жизнью ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала этого периода зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 9 по позициям украинских защитников и 2 обстрела гражданской инфраструктуры. Так, недалеко населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское – станковые противотанковые гранатометы.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Кроме того, в районе Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Также Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Отмечается, что продолжаются военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - подчеркнули в штабе ООС.