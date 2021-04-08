События

16:17 08.04.2021

Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе

1 мин читать
Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей рабочей поездки на Донбасс 8 апреля посетил позиции украинских военнослужащих на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба президента в четверг, глава государства пообщался с украинскими защитниками, которые служат на боевых позициях.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - заявил Зеленский.

Отмечается, что присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Глава государства также вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

После этого Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.

Теги: #всу #зеленский #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 08.04.2021
Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

22:23 07.04.2021
Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в среду на Донбассе – ОТГ "Восток"

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в среду на Донбассе – ОТГ "Восток"

21:42 07.04.2021
Президент Украины и глава Военного комитета НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе - Офис президента

Президент Украины и глава Военного комитета НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе - Офис президента

21:22 07.04.2021
Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

21:22 07.04.2021
Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

19:21 07.04.2021
Зеленский планирует посетить Донбасс 8 апреля

Зеленский планирует посетить Донбасс 8 апреля

13:49 07.04.2021
Правительство ФРГ выразило РФ обеспокоенность эскалацией напряженности на Донбассе

Правительство ФРГ выразило РФ обеспокоенность эскалацией напряженности на Донбассе

11:58 07.04.2021
Российские наемники на Донбассе передали украинским военнослужащим тело погибшего бойца ВСУ

Российские наемники на Донбассе передали украинским военнослужащим тело погибшего бойца ВСУ

09:06 07.04.2021
Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины

Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины

08:12 07.04.2021
Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

Правоохранители проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

На Хортице готовятся к "Большой реставрации" Музея истории запорожского казачества

Миссия ООН по правам человека в Украине готова помочь с разработкой новой стратегии интеграции ромов

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы Украины

Правоохранители проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

Главы МИД Украины и Польши договорились консолидировать международную поддержку Киеву на фоне обострения агрессии РФ

Киевсовет обратился к правительству и Минздраву за использованием ведомственных больниц для приема и лечения больных Covid-19 – Кличко

Меркель призвала Путина к деэскалации ситуации на востоке Украины

Вторжение РФ в Украину маловероятно, но к этому нужно быть готовым - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА