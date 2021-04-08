Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей рабочей поездки на Донбасс 8 апреля посетил позиции украинских военнослужащих на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.
Как сообщает пресс-служба президента в четверг, глава государства пообщался с украинскими защитниками, которые служат на боевых позициях.
"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - заявил Зеленский.
Отмечается, что присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.
Глава государства также вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
После этого Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.