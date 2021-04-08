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15:51 08.04.2021

Жмак оспаривает свое увольнение из "Укрзализныци", но суд отказался запрещать Кабмину выбирать нового руководителя компании

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Жмак оспаривает свое увольнение из "Укрзализныци", но суд отказался запрещать Кабмину выбирать нового руководителя компании

Экс-глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак пытается обжаловать в суде решение о его увольнении.

Согласно Единому госреестру судебных решений, Жмак подал в суд иск на "Укрзализныцю" и Кабинет министров Украины с требованием отменить решение о его увольнении и признать незаконным распоряжение правительства о назначении и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика.

Однако Хозяйственный суд Киева отказал Жмаку в обеспечении иска, в частности, отказался запрещать Кабмину принимать решения об избрании/назначении нового главы или и.о. главы правления "Укрзализныци", а также осуществлять отбор кандидатов на должность главы правления.

Как сообщалось, по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Кабинет министров 17 марта 2021 года уволил главу правления компании Жмака.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.

Кабинет министров 26 августа 2020 года утвердил кандидатуру занимавшего пост главы набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака председателем правления АО "Укрзализныця". 12 августа того же года набсовет компании поддержал его кандидатуру.

Теги: #жмак #суд #увольнение
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