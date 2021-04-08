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13:22 08.04.2021

"Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов в Хмельницкой области

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"Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов в Хмельницкой области

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области осуществлять не будут.

При этом подвижной состав с отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействовано на других маршрутах с целью разгрузки направлений.

Во Львовской и Запорожской областях пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.

Теги: #хмельницкая_область #отмена #электричка
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