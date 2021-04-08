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12:33 08.04.2021

Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

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Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) информационное сообщение о нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области в 2014-2015 годах.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, прокуроры департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года. Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

"Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, сложивших оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, 24 пропали без вести", - говорится в сообщении.

"Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области… запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения - вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захвачены в плен, один пленный был убит", - рассказали в Офисе генпрокурора.

В сообщении подчеркивается, что вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает ст.37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".

Теги: #офис_генпрокурора #мус #сообщение
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