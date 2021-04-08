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12:21 08.04.2021

В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

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В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

Территория Украины в ближайшие сутки, 9 апреля, еще останется в прохладной воздушной массе, однако в выходные дни с запада Европы посмтупит более теплый воздух и температура повысится, особенно на западе страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, погоду без существенных осадков будет определять поле повышенного атмосферного давления.

В пятницу, 9 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северный с переходом в западной части на юго-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 6-12° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 23,8 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая - ночью на отметке 5,1 градусов мороза в 1896 году.

В субботу, 10 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с; в восточной и южной частях северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей 0-5° тепла; днем 12-17° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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