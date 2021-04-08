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10:27 08.04.2021

Аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр"

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Аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр"

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр", написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр", - отметил он.

По словам Криклия, этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

По словам Криклия, уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023-го в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.

Теги: #переименование #днепр #аэропорт
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