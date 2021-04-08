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07:11 08.04.2021

Новый локдаун объявлен в канадской провинции Онтарио

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Новый локдаун объявлен в канадской провинции Онтарио

Самая густонаселенная и вторая по площади провинция Канады Онтарио объявила о четырехнедельном локдауне, чтобы замедлить распространение COVID-19.

"Правительство Онтарио в консультации с главным врачом Министерства здравоохранения и другими медицинскими экспертами немедленно объявляет третью чрезвычайную ситуацию в провинции (...). Эти меры принимаются в ответ на быстрый рост распространения COVID-19, угрозу вместимости больничной системы провинции и возрастающие риски, связанные с вариантами COVID-19 для населения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно приказу, начиная с полудня 8 апреля, жители провинции должны оставаться дома. В порядке исключения они могут выйти в продуктовый магазин или аптеку, обратиться за оказанием медуслуг, в том числе вакцинацией. Кроме того, гражданам разрешается выходить на прогулки на свежем воздухе, а также для выполнения работы, которую нельзя выполнять удаленно.

С четверга все розничные магазины, кроме продуктовых и аптек, закроются на четыре недели.

"Ситуация с COVID-19 находится на критической стадии, и мы должны действовать быстро и решительно, чтобы опередить эти смертельные новые варианты", - заявил премьер-министр провинции Дуг Форд.

"Вводя эти строгие новые меры, мы будем держать людей в безопасности, позволяя нашей программе вакцинации охватить больше людей, начиная с нашей группы высокого риска и выявленных горячих точек. Хотя это трудно, я призываю всех следовать этим мерам общественного здравоохранения. И вместе мы победим этот смертельный вирус", - отметил он.

Это уже второй раз в этом году, когда в провинции объявлено чрезвычайное положение.

В Онтарио зарегистрировано 3 тыс.200 новых случаев или почти три четверти всех новых инфекций по всей стране за последние сутки.

Всего в стране за время пандемии, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 1 млн. 35 тыс. 242 случая COVID-19, скончались 23 тыс.160 человек.

Теги: #коронавирус #локдаун #канада #онтарио
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