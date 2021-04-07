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17:07 07.04.2021

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

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В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении самопровозглашенных "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета", у них прошел ряд обысков.

"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене. Следователи органов безопасности в рамках ранее начатого уголовного производства проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", - сообщается на сайте СБУ в среду.

Во время обысков у представителей незаконно созданных органов "Республики Украина" и "территориальной громады города Хмельницкий" правоохранители обнаружили уставы нелегальных псевдообразований, печати и бланки, протоколы заседаний, распоряжения, удостоверения и переписки самопровозглашенных органов, агитационные материалы. Также изъяты карты платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Следствие ведется по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #фейк #сбу #шарий #горсовет
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