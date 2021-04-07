Отопление в Киеве начнут отключать с 10 апреля – Кличко

Централизованное отопление в столице начнут отключать с 10 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершения отопительного сезона. - На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса. Возможен снег. Отключение тепла в Киеве начнут из 10 апреля", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Столичный мэр напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления - такое решение должно принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

В то же время, социальные объекты - особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садах и школах тепло уже отключают планово – ввиду введения дистанционного обучения.