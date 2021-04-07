Российские наемники на Донбассе передали украинским военнослужащим тело погибшего бойца ВСУ

Представители российских наёмников на Донбассе во вторник, 6 апреля, на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" передали украинским военнослужащим тело исчезнувшего 3 апреля бойца Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр 10-й горно-штурмовой бригады.

"3 апреля, в вечернее время, было обнаружено исчезновение военнослужащего (имя по этическим соображениям сообщать в настоящее время мы не будем), без оружия. В месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было. Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни", - отмечает пресс-центр в Фейсбуке.

Военные подчеркивают, что после исчезновения бойца командование части немедленно приняло решение начать поиски военнослужащего, "однако первоочередные поисковые мероприятия не дали положительного результата".

Уточняется, что о факте исчезновения военнослужащего сообщили все соответствующие службы.

"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это не известно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия. До последнего была надежда, что он жив и с ним все в порядке. Но, к сожалению, чуда не случилось. Сегодня, на КПВВ Марьинка, представители российско-оккупационных войск, провели процедуру передачи тела погибшего военнослужащего нашей бригады", - говорится в сообщении.