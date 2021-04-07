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11:22 07.04.2021

Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

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Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя ситуацию с наращиванием войск РФ вблизи границ Украины, заявил, что на сегодняшний день есть "определенная активизация всех процессов".

"Давайте скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов", - сказал Данилов в интервью изданию "LB.ua", отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время эскалации на Донбассе.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что "будет ли обострение, зависит только от Путина", однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.

"С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее", - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, как Украина будет действовать дальше, секретарь СНБО сказал: "С нашей стороны ситуация довольно простая: жизнь человека - самая большая ценность, что подчеркивает Владимир Александрович. Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - заявил Данилов.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

В США считают, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор кому угодно, что усиливает позиции Украины для урегулирования ситуации на Донбассе дипломатическим способом.

Теги: #рф #войска #данилов
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