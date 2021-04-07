События

11:30 07.04.2021

Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

2 мин читать
Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Выполнение решений съезда партии, нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе, в улучшении стандартов жизни людей... даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки", - заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи.

Северокорейский лидер раскритиковал партийные низы за неуточненные "недостатки" и призвал немедленно их исправить, чтобы партия развивалась устойчиво и здорово. В партийные ячейки в КНДР входит от пяти до 30 человек. Это самые маленькие единицы партии, которые занимаются надзором за работой на фабриках и в других местах.

Эксперты агентства Associated Press считают, что удар пандемии по северокорейской экономике, и без того страдающей от десятилетий неэффективного управления, и американские санкции, поставили лидера КНДР в самое сложное положение за все время его правления.

В феврале Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи страны и уволил главного экономиста за отсутствие новых идей по спасению экономики. Аналитики говорят, что чтобы действительно оживить северокорейскую экономику, стране нужно инвестировать в современное оборудование и технологии для фабрик, а также импортировать больше еды или улучшить производительность ферм. По оценке ООН, в 2019 году 40% населения КНДР не хватало еды.

 

Теги: #ким_чен_ын #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:46 03.04.2021
США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

07:08 26.03.2021
КНДР испытала новые тактические ракеты

КНДР испытала новые тактические ракеты

06:58 26.03.2021
Байден готов как к конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии"

Байден готов как к конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии"

03:15 25.03.2021
Запуски Северной Кореи угрожают региональной безопасности - премьер-министр Японии

Запуски Северной Кореи угрожают региональной безопасности - премьер-министр Японии

01:01 25.03.2021
Военные Южной Кореи сообщили о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

Военные Южной Кореи сообщили о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

06:48 19.03.2021
КНДР заявила о разрыве дипломатических отношений с Малайзией

КНДР заявила о разрыве дипломатических отношений с Малайзией

08:08 16.03.2021
Вашингтон и Токио продолжат добиваться денуклеаризации Северной Кореи

Вашингтон и Токио продолжат добиваться денуклеаризации Северной Кореи

07:31 04.03.2021
Американские эксперты не исключают, что КНДР возобновила производство оружейного плутония

Американские эксперты не исключают, что КНДР возобновила производство оружейного плутония

06:36 01.03.2021
Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

21:02 17.02.2021
В США обвинили хакеров из КНДР в попытке украсть $1,3 млрд

В США обвинили хакеров из КНДР в попытке украсть $1,3 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Донецкой области из-за обстрела боевиков обесточена насосная станция, некоторые населенные пункты без воды

Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

Зеленский уволил ряд послов в контексте планируемой ротации – МИД

В Украине за сутки зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 11 472 человек

Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов российских наемников за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

"Львовский бронетанковый завод" передал ВСУ 5 модернизированных танков

В Донецкой области из-за обстрела боевиков обесточена насосная станция, некоторые населенные пункты без воды

Генпрокурор подписала уведомление о подозрении двум уличенным во взятке адвокатам, один из них – брат главы ОАСК

Российские наемники на Донбассе передали украинским военнослужащим тело погибшего бойца ВСУ

Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн - Федоров

Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

Зеленский уволил ряд послов в контексте планируемой ротации – МИД

Главы НБУ, МВД и КГГА подписали меморандум о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

Повреждение мемориала на месте захоронения хана Кубрата не повлияет на отношения Украины и Болгарии – МИД

Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в марте упал на 8,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА