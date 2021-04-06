События

17:37 06.04.2021

Россия незаконно преследует 133 украинца по политическим мотивам – омбудсмен Денисова

1 мин читать
Россия незаконно преследует 133 украинца по политическим мотивам – омбудсмен Денисова

Российская Федерация незаконно преследует 133 украинца по политическим мотивам, из которых 114 граждан заключены в РФ и Крыму, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам. Из них 114 лиц – заключенные, 97 из которых находятся в РФ и 17 – в Автономной Республике Крым", – сказала Денисов во время презентации ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год.

Основными нарушениями процессуальных прав этих граждан являются содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО "в нечеловеческих условиях, без оказания медицинской помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19".

Кроме того, согласно отчету, на временно оккупированных территориях Украины незаконно удерживают 280 украинцев, из которых – 44 военнослужащих.

"Своего переведения ожидают еще 450 осужденных лиц на временно оккупированной территории, в том числе 71 лицо, осуждённое к пожизненному лишению свободы", – добавила Денисова.

По ее словам, в связи с этим украинская сторона ведет переговоры с так называемыми "уполномоченными" Донецкой и Луганской областей.

"Мы думаем, что этот процесс, который сейчас заблокирован, в мае-июне будет разблокирован, и мы в ожидании переведения наших граждан на территорию Украины, которая контролируется правительством", – уточнила омбудсмен.

Теги: #рф #омбудсмен #преследования #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 06.04.2021
Правом голоса во время местных выборов в 2020 году воспользовались только 101 тыс. ВПЛ, трудовых мигрантов и лиц без зарегистрированного места жительства – Денисова

Правом голоса во время местных выборов в 2020 году воспользовались только 101 тыс. ВПЛ, трудовых мигрантов и лиц без зарегистрированного места жительства – Денисова

15:27 06.04.2021
Строительный подрядчик "ПЕТОН" купил Новошахтинский НПЗ супруги Медведчука

Строительный подрядчик "ПЕТОН" купил Новошахтинский НПЗ супруги Медведчука

14:08 06.04.2021
Решение о предоставлении русскому статуса регионального в Николаеве остается в силе – языковой омбудсмен

Решение о предоставлении русскому статуса регионального в Николаеве остается в силе – языковой омбудсмен

13:37 06.04.2021
В Кремле сомневаются, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой Донбасса

В Кремле сомневаются, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой Донбасса

13:37 06.04.2021
Кремль констатирует отсутствие единой позиции участников ТКГ по Донбассу по альтернативной переговорной площадке

Кремль констатирует отсутствие единой позиции участников ТКГ по Донбассу по альтернативной переговорной площадке

09:35 04.04.2021
Маркарова рассказала о совместной работе Украины и США по противодействию российскому влиянию

Маркарова рассказала о совместной работе Украины и США по противодействию российскому влиянию

20:39 02.04.2021
Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

20:16 02.04.2021
В Европарламенте опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России

В Европарламенте опубликовали заявление относительно военной эскалации со стороны России

14:21 02.04.2021
"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

12:20 01.04.2021
Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военнослужащих погибли во вторник на Донбассе – ОТГ "Восток"

НАБУ и САП уличили двух адвокатов во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, проекта подозрения пока нет – генпрокурор

Венедиктова: расследование по закупке вакцины проводится, ответственность осознаем

Полицейский погиб на блок-посту в Сватово

ПОСЛЕДНЕЕ

Корреспондент CNN сообщил о своем задержании около колонии, в которой отбывает срок Навальный

Через 2 дня в Харьковской области может быть объявлена "красная" зона - замглавы ОГА

Мининфраструктуры презентовало е-билет единого транспортного процессинга для городов, первым подключат Мариуполь

Двух офицеров Госспецсвязи уволили из-за стрельбы в поезде "Константиновка-Киев"

Гармаш: вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска должен решаться консенсусом между Украиной, ОБСЕ и Россией

Сторонники Стерненко обвинили Венедиктову в желании обмануть общественность и международных партнеров

Украинские специалисты примут участие в миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" - Минобороны

В Харькове из-за "минирования" эвакуировали людей из ТЦ "Эпицентр" второй день подряд – полиция

Двое украинских военнослужащих погибли во вторник на Донбассе – ОТГ "Восток"

"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА