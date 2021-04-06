Россия незаконно преследует 133 украинца по политическим мотивам – омбудсмен Денисова

Российская Федерация незаконно преследует 133 украинца по политическим мотивам, из которых 114 граждан заключены в РФ и Крыму, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам. Из них 114 лиц – заключенные, 97 из которых находятся в РФ и 17 – в Автономной Республике Крым", – сказала Денисов во время презентации ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год.

Основными нарушениями процессуальных прав этих граждан являются содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО "в нечеловеческих условиях, без оказания медицинской помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19".

Кроме того, согласно отчету, на временно оккупированных территориях Украины незаконно удерживают 280 украинцев, из которых – 44 военнослужащих.

"Своего переведения ожидают еще 450 осужденных лиц на временно оккупированной территории, в том числе 71 лицо, осуждённое к пожизненному лишению свободы", – добавила Денисова.

По ее словам, в связи с этим украинская сторона ведет переговоры с так называемыми "уполномоченными" Донецкой и Луганской областей.

"Мы думаем, что этот процесс, который сейчас заблокирован, в мае-июне будет разблокирован, и мы в ожидании переведения наших граждан на территорию Украины, которая контролируется правительством", – уточнила омбудсмен.