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17:17 06.04.2021

Мининфраструктуры презентовало е-билет единого транспортного процессинга для городов, первым подключат Мариуполь

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Мининфраструктуры презентовало е-билет единого транспортного процессинга для городов, первым подключат Мариуполь

Министерство инфраструктуры Украины презентовало электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для городов.

"Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте", - сообщил в ходе презентации заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий.

По его словам, следующим этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.

Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь (Донецкая обл.).

Уже в апреле состоится торжественный запуск после восьми месяцев тестирования.

По мнению Мининфраструктуры, в результате внедрения такого проекта выигрывают все стороны. Пассажиры получат возможность удобно оплачивать поезд в общественном транспорте и осуществлять пересадку с одного вида транспорта на другой по одному билету. Руководители общин продемонстрируют свою современность и заботу о жителях, будет снят вопрос количества перевезенных пассажиров, льготников. Коммунальные и частные перевозчики получат обоснование тарифов, уменьшат расходы на персонал.

"Все это открывает возможности для инвестиций в отрасль и делает пользование общественным транспортом привлекательным и удобным", - подчеркнул замминистра.

Теги: #е_билет #мининфраструктуры
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