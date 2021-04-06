Венедиктова о позиции прокурора по продлению ареста Антоненко: мы не можем "ломать" прокурора по настоянию улицы или политиков

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает процессуальную независимость прокуроров, принимающих решение об обоснованности ходатайства о продлении ареста фигуранту "делу Шеремета" Андрею Антоненко.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, достаточно ли у следствия доказательств вины Антоненко для содержания его под стражей более года, генпрокурор сказала: "Мы не можем разбивать треугольник правосудия: прокурор выходит с ходатайством, адвокат высказывает свою позицию, суд изучает и принимает решение. Если суд увидит, что обоснование адвоката более серьезное, то станет на позицию защиты. Или если прокурор изменит свою позицию. На сегодняшний день прокурор не меняет свою позицию".

При этом Венедкитова подчеркнула, что уважает независимость прокуроров. "Наступать на горло" прокурору, у которого есть своя позиция, "ломать" и говорить "нет" потому, что улица или политические группы прогибают нас в другую сторону, мы не можем", - отметила генпрокурор.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 21 мая: Андрей Антоненко остаётся под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

31 марта Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Антоненко, подтвердив законность продления ареста до 21 мая 2021 года.