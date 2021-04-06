Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, проекта подозрения пока нет – генпрокурор

Все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата, лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука, будут доведены до логического завершения, и при наличии оснований будут готовиться подозрения, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - сказала Венедиктова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, есть ли подготовленные подозрения после проведения активных следственных действий СБУ по делам, в которых фигурирует Медведчук.

По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях.

"В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма", - рассказала Венедиктова.

Она добавила: "Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения".

Полный текст эксклюзивного интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".