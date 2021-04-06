НАБУ задержала брата главы ОАСК Вовка, утверждает Лещенко
Брат главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка задержан при получении крупной суммы денежных средств, предназначавшихся для самого главы ОАСК, сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.
"НАБУ задержало родного брата главы Окружного суда Киева Павла Вовка при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка. В помещении Окружного суда Киева НАБУ проводит следственные действия", - написал Лещенко в своем Телеграм-канале во вторник.
Агентство в настоящее время не располагает подтверждением или опровержением этой информации.