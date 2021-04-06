Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил серьезную обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее, а также продолжающихся нарушений режима прекращения огня.

"Я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу военной деятельности России в Украине и вокруг нее и продолжающихся нарушений режима прекращения огня", - написал Столтенберг в Twitter во вторник.

Он подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы по-прежнему привержены нашему тесному сотрудничеству", - указал генсек.