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12:34 06.04.2021

Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее

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Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил серьезную обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее, а также продолжающихся нарушений режима прекращения огня.

"Я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу военной деятельности России в Украине и вокруг нее и продолжающихся нарушений режима прекращения огня", - написал Столтенберг в Twitter во вторник.

Он подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы по-прежнему привержены нашему тесному сотрудничеству", - указал генсек.

 

Теги: #столтенберг #агрессия_рф #нато
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