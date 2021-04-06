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09:53 06.04.2021

Из Польши в Украину под прикрытием гуманитарки пытались ввести крупную партию контрабандной одежды – Госпогранслужба

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Из Польши в Украину под прикрытием гуманитарки пытались ввести крупную партию контрабандной одежды – Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Польшей контрабандную партию новой одежды совокупной стоимостью более 25 млн грн, которую пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.

"В результате дополнительного осмотра, совместная группа оперативных сотрудников и осмотрщиков Луцкого пограничного отряда, сотрудников СБУ и Гостаможслужбы обнаружили незадекларированный товар… Среди "гуманитарки" правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды разных брендов, которая не была указана в товаросопроводительных документах", - говорится в сообщении.

Товар, который по предварительной оценке стоит 25 млн 775 тыс грн, был изъят сотрудниками таможни.

Теги: #госпогранслужба #контрабанда
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