В Украине за сутки зафиксировано 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 240 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 10 240 человек, умерло 430 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 апреля 2021 года. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 545 человек; ️летальных случаев - 430; выздоровело – 10 240 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19, 4 апреля было зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования, 3 апреля зафиксировали новый количество заболевших – 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 769 164 человека, 35 017 пациентов скончались, 1 362 379 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г.Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.