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21:12 05.04.2021

Из-за "минирования" ТЦ "Эпицентр" в Харькове эвакуировали почти 2,5 тысячи человек – полиция

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Из-за "минирования" ТЦ "Эпицентр" в Харькове эвакуировали почти 2,5 тысячи человек – полиция

Полиция проверила сообщение о минировании торговых центров и центра выдачи заказов "Эпицентр" в Харькове, оно оказалось ложным.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 48 180 кв. метров помещений и 6 100 кв. метров прилегающей территории учреждений, эвакуировали 2 480 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о взрывчатке в торговых центрах, расположенных на ул.Евгения Котляра, ул.Героев Труда и проспекте Гагарина, поступило в полицию на электронную почту в понедельник. Информация о происшествии внесена в единый учет территориальных подразделений полиции.

Теги: #лжеминирование #харьков
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