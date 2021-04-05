Украина направила во Францию ходатайство о проведении следственных действий в отношении француза, совершившего ДТП во Львовской области

Офис генерального прокурора направил во Францию ходатайство о проведении ряда следственных действий в отношении гражданина Франции, подозреваемого в совершении смертельной ДТП во Львовской области, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как сообщила генпрокурор в соцсети Facebook, речь идет о ДТП на дороге Киев-Чоп, которое произошло в районе г. Броды в июле 2020 года. По данным следствия, гражданин Франции, который был за рулем автомобиля, грубо нарушил правила дорожного движения во время обгона, в результате чего произошло столкновение. Две девушки, находившиеся в автомобиле, погибли.

"Сейчас, по данным Нацполиции, водитель находится на территории Французской Республики. Мы уже направили ходатайство о поручении во Французскую Республику, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю сообщение о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий", - написала генпрокурор в понедельник после встречи с матерью погибших девушек.

Кроме того, Офис генпрокурора планирует задействовать дипломатические каналы для привлечения водителя к ответственности.

"Со стороны Офиса генерального прокурора будет приложено максимум усилий, чтобы виновные были наказаны по закону", - подчеркнула Венедиктова.