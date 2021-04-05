Медицинская система Киева близка к коллапсу - Кличко

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Киеве продолжит усугубляться, может произойти коллапс медицинской системы, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда у нас может произойти коллапс медицинской системы", - сообщил Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что если раньше госпитализировали двух пациентов с коронавирусной инфекцией из десяти, то сейчас в госпитализации нуждаются семь из десяти.

"Если цифры сейчас будут зашкаливать и у нас случится коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению. Но я хотел бы напомнить, что чрезвычайное положение вводит правительство своим решением", - добавил Кличко.