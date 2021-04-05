В Нововолынске в шахте оборвался лифт, госпитализированы 9 шахтеров, - мэр

В городе Нововолынск Волынской области в шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт с шахтерами, 9 шахтеров госпитализированы, сообщил в Facebook мэр города Борис Карпус.

"На большой скорости шахтная клеть опустилась в забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел", - написал Карпус на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

По данным мэра, пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

"Есть информация, что 9 горняков доставлены в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - отметил Карпус.

Мэр Нововолынск также отметил, что 5 апреля должно быть начато служебное расследование по данному факту.

Источник: https://www.facebook.com/karpus.borys/