Правящая в Болгарии партия ГЕРБ побеждает на парламентских выборах - предварительные данные ЦИК

На прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах в Болгарии лидирует правящая партия действующего премьера страны Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), следует из предварительных данных ЦИК.

ГЕРБ по результатам подсчета около 7% голосов избирателей набирает 23,6% голосов, в то время как ее ближайшие преследователи - "Есть такой народ" и Болгарская социалистическая партия - 17,2% и 16,5% соответственно.

В этом году выборы проходят на волне критики Борисова, которого обвиняют в неспособности ликвидировать взяточничество и нищету, перестроить судебную систему.

У партии ГЕРБ сохраняются хорошие шансы остаться у власти. Тем не менее, она вряд ли заручится абсолютным большинством и будет нуждаться в коалиционных партнерах, сообщают западные СМИ.

Социологи прогнозируют, что партия получит 25,2% голосов, в то время как четыре года назад она набрала 33,5%. Наблюдатели считают, что после десятилетия доминирования в болгарской политике у Борисова останется мало естественных партнеров для формирования коалиции. В связи с этим нельзя исключать длительных переговоров между партиями и даже повторных выборов.

Борисов уже заявил, что ГЕРБ победил на выборах и призвал лидеров оппозиции рассмотреть вопрос о создании правительства, которое сосредоточилось бы на привлечении денежных средств ЕС в страну, пострадавшую от пандемии коронавируса.

"Я предлагаю вам мир. Я предлагаю вам выдвинуть экспертов, взять на себя ответственность. Это мое предложение для всех, наслаждайтесь результатами в течение двух, трех дней, а затем подумайте - что стабильно, а что нет", - сказал он в видеообращении в фейсбуке.