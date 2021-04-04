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21:03 04.04.2021

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Азербайджане снизился после антирекорда накануне

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Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Азербайджане снизился после антирекорда накануне

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2021 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 270 тыс. 735, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2392 случаях заражения. Это был суточный рекорд числа заражений с начала 2021 года.

По данным ведомства, за сутки скончались 29 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3677.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 241 тыс. 646 человек (+776 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 412 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 тыс. 210 тестов на коронавирус (накануне 15 тыс. 585 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 928 тыс. 955 тестов на COVID-19.

Теги: #статистика #коронавирус #азербайджан
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