В Украине ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться прохладный и влажный воздух с северо-запада.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 5 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в юго-восточной части ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в южной части от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 апреля самая высокая температура днем (+22,6°) была в 1946 году, самая низкая ночью (-7,5°) зафиксирована в 1944 году.

Во вторник, 6 апреля, в западной части мокрый снег и дождь, днем в северных областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до 6° тепла; днем в западных областях 2-7° тепла, на остальной территории 7-12°.

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.