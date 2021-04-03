В Молдове зарегистрировано 1 258 новых случаев заражения коронавирусом - меньше, чем накануне

В субботу в Молдове зарегистрирован 1 258 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 6 132 теста. В результате выяснилось, что 1 258 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 234 394", - отмечается в сообщении.

В пятницу было объявлено о 1380 новых случаях заражения, в четверг прирост был еще выше - 1871 заболевший.

Из медицинских учреждений в субботу было выписано 1 756 человек. Всего с начала пандемии в Молдове от коронавируса излечились 213 559 человека.

В пятницу скончалось 44 пациента с диагнозом COVID-19. Число жертв пандемии в Молдавии возросло до 5 092 человека.

"На сегодняшний день в Молдове болеют COVID-19 15 743 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 4 029 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 324 находятся в крайне тяжелом состоянии, 61 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 9 851 человек с легкими формами COVID-19, а 19 330 человек - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба минздрава.

В марте в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полутора тысяч и более. В среду, 24 марта, было зарегистрировано рекордное количество заболевших за один день - 2 273 случая за один день. Количество смертей также увеличилось в два раза - до 20 до 40 и более смертельных исходов.

В минувшую среду парламент Молдове принял решение о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая. В соответствие с принятым решением, Комиссия по чрезвычайному положению утвердила ряд новых ограничений, которые вступают в силу с 3 апреля.

В частности, передвижение граждан в городах Кишинев и Бельцы запрещено в период с 23.00 до 5.00. На период ЧП запрещены также любые торжества, в том числе официальные церемонии регистрации брака или регистрации новорожденных. Регистрация должна проводиться в Бюро записей актов гражданского состояния, без торжеств, только в присутствии жениха и невесты. Лица, находящиеся в общественных местах, должны иметь при себе удостоверение личности. Запрещено проводить митинги, собрания и другие массовые акции. Все учебные заведения переходят на обучение в режиме он-лайн.

При этом, комиссия не ввела никакие ограничения и рекомендации относительно мест большого скопления людей - торговых центров, рынков, церквей и общественного транспорта.