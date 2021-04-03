МККК направил в ОРЛО 3 тонны гуманитарной помощи – штаб ООС

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил жителям временно оккупированной части Луганской области гуманитарную помощь общим весом почти 3 тонны, сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Через КПВВ "Счастье", что в районе проведения ООС, на временно оккупированную территорию проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Содержание грузовиков составили медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гуманитарной помощи составила около 3 тонн", - сказано в сообщении на странице в Фейсбук.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганской области.

Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию месяц назад.