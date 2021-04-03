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13:03 03.04.2021

МККК направил в ОРЛО 3 тонны гуманитарной помощи – штаб ООС

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МККК направил в ОРЛО 3 тонны гуманитарной помощи – штаб ООС

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил жителям временно оккупированной части Луганской области гуманитарную помощь общим весом почти 3 тонны, сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Через КПВВ "Счастье", что в районе проведения ООС, на временно оккупированную территорию проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Содержание грузовиков составили медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гуманитарной помощи составила около 3 тонн", - сказано в сообщении на странице в Фейсбук.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганской области.

Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию месяц назад.

 

Теги: #мккк #гумпомощь #орло
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