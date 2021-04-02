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19:06 02.04.2021

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

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В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

В Верховную Раду пока не поступали предложения ни от президента Украины, ни от Кабинета министров относительно введения чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Относительно вопроса о чрезвычайном положении: в данном случае, если не ошибаюсь, согласно закону, предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров Украины, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", – отметил Разумков в программе "Пятница. Вечер" на телеканале "Наш".

Вместе с тем, он подчеркнул, что парламент при необходимости готов реагировать незамедлительно.

 

Теги: #рада #чп #коронавирус
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