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14:06 02.04.2021

Полноценных международных поездок для украинцев до конца вакцинации не будет - Кулеба

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Полноценных международных поездок для украинцев до конца вакцинации не будет - Кулеба

Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас главный приоритет - вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", - сказал он в интервью "Kyiv Post", опубликованном в пятницу.

Министр отметил, что Украина не является исключением, вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире. По его словам, это делает некоторые страны "вакциннными националистами", поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью иммунизировано.

По словам Кулебы, это огромный вызов, но дипломатия также прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогли Украине получить больше вакцины.

"Друзья делятся (тем, что имеют – ИФ) даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство "вакцинной либеральной демократии", но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это", - добавил глава МИД Украины.

 

Теги: #вакцинация #кулеба #коронавирус #мид
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