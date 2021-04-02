В ближайшие сутки в Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять холодная воздушная масса, которая переместилась с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 3 апреля, ночью в южных, центральных, восточных и Сумской областях умеренные дожди. Днем в западных, Донецкой и Луганской областях небольшие дожди.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях местами 0-3° мороза. Днем 8-13° тепла.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве в субботу без существенных осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 3 апреля в Киеве была зафиксирована в 1990 году и составила 25° выше нуля, самая низкая ночью – 10,4° мороза в 1931 году.

В воскресенье, 4 апреля, в южных, восточных и Днепропетровской областях временами дожди, отдельные грозы. В большинстве центральных областей небольшой дождь, в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной и юго-восточной части 0-5° тепла. Днем 7-12° тепла.

В Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве в воскресенье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.