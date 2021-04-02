События

11:21 02.04.2021

СБУ раскрыла сеть интернет-агитаторов, призывающих к нарушению территориальной целостности Украины

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СБУ раскрыла сеть интернет-агитаторов, призывающих к нарушению территориальной целостности Украины

Киберспециалисты Службы безопасности Украины раскрыли межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которая проводила информационные операции против Украины по заданиям иностранной стороны.

"Установлено, что злоумышленники в сети интернет призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства", - сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания подозреваемых в Черниговской и Сумской областях, а также Запорожье и Одессе. Правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины.

Теги: #сбу #кибербезопасность
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