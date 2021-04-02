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08:16 02.04.2021

Почти 20 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19 зафиксировано за сутки в Украине, умерло 433 больных – Степанов

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Почти 20 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19 зафиксировано за сутки в Украине, умерло 433 больных – Степанов

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 19 893 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 10 287 человек, умерло 433 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 040 человек; летальных случаев - 433; выздоровело – 10 287 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 711 630 человек, 33 679 пациентов скончались, 1 333 370 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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