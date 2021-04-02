Sinovac Biotech заявила о возможности производства 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в год

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила, что с вводом в строй третьего завода по производству вакцин от коронавируса она будет способна выпускать до 2 млрд доз препаратов в год.

Представитель компании сообщил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться вирус. В связи с этим достаточно долгим процессом дата выхода на запланированный уровень производства в 2 млрд доз вакцин пока не называется.

Более 200 млн доз вакцины компании Sinovac, известной как CoronaVac, уже были доставлены в различные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 млн доз ее препарата.