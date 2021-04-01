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22:42 01.04.2021

Министр обороны США Остин: Вашингтон поддержит Киев в случае "эскалации российской агрессии"

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Министр обороны США Остин: Вашингтон поддержит Киев в случае "эскалации российской агрессии"

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обговорили ситуацию на Донбассе, американский министр заверил украинского коллегу в готовности поддерживать Киев в случае "эскалации российской агрессии".

"Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации по Украине", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг вечером.

Таран проинформировал собеседника о военно-политической ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины.

"Он отдельно уделил внимание событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска коварно убили четырех украинских военнослужащих. Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелание Российской Федерации подтвердить приверженность режима прекращения огня", – сказано в сообщении.

Теги: #сша #эскалация #донбасс
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