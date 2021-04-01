Тимошенко указала в декларации 149 млн грн, из которых 148 млн - компенсация ущерба за политрепрессии в 2011-2014

Доход лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в прошлом году составил 149 млн 124 тыс. 252 грн, большая часть которого - доход, полученный в виде компенсации ущерба за причиненные политические репрессии в 2011-2014 годах - 148 млн 345 тыс. 441 грн.

В частности, политик получила 462 тыс. 538 грн заработной платы и 255 тыс. 860 грн на выполнения депутатских полномочий.

Доход супруга составил почти 1 млн 476 тыс. грн.

У Тимошенко на банковских счетах размещено 780 тыс. 242 грн. У ее мужа - 55 тыс. 888 грн, $21,18 тыс, 310 евро и 52 тыс. 693 чешских крон.

Наличных средств у народного депутата - 290 тыс грн, $5 млн 491 тыс., у супруга - 550 тыс. грн, $456 тыс. 800, 180 тыс 290 евро.

Семья Тимошенко арендует дом площадью 588 кв.м в пгт Козин (Киевская обл.).

Муж Тимошенко владеет тремя легковыми автомобилями: ГАЗ-14 ("Чайка" – ИФ) 1983 года выпуска, Audi A 8 2016 года выпуска и Toyota LC 200 2018 года выпуска.

Как отмечается в декларации, доход в виде компенсации ущерба за причиненные политические репрессии в 2011-2014 годах Тимошенко получила в США на стадии досудебного урегулирования.