События

14:16 01.04.2021

В Киеве задержали мужчину, который отобрал у киевлянина 300 тыс. грн

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В Киеве задержали мужчину, который отобрал у киевлянина 300 тыс. грн

Столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на жителя Киева, в ходе которого злоумышленник похитил у пострадавшего сумку, в которой находилось 300 тысяч грн, после чего скрылся на автомобиле.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел на улице Курчатова, в Деснянском районе столицы.

"По словам заявителя, к нему подошел неизвестный, ударил твердым предметом по голове и завладел барсеткой с деньгами. После этого злоумышленник сел в машину знакомого и скрылся. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для поиска нападающего в городе была введена специальная полицейская операция:

"Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", мы установили транспортное средство, на котором передвигался фигурант. Иномарку остановили на Броварском проспекте. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения № 1, мы задержали пассажира авто, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 37-летний уроженец Львовщины", - заявил по этому поводу следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько.

Подчеркивается, что правоохранители провели обыск автомобиля и изъяли кирпич, которым вероятно ударили потерпевшего по голове.

Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли другие вещественные доказательства: похищенные деньги, документы и мобильные телефоны, которыми пользовался нападающий.

"По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - сообщают в полиции.

Правоохранители уточняют, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Теги: #нападение #ограбление #задержание
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