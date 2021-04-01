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13:44 01.04.2021

Доход лидера "Голоса" Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превышает ее зарплату за год

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Доход лидера "Голоса" Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превышает ее зарплату за год

Доход лидера партии "Голос", народного депутата Киры Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превысил ее заработную плату за 2020 год.

Согласно обнародованной информации на сайте Единого государственного реестра деклараций, Рудик в прошлом году получила 1 млн 826 тыс 158 грн дохода, из которых заработная плата по основному мету работы составила 417 тыс 267 грн, доход от продажи криптовалюты Ethereum - 461 тыс 080 грн, а от продажи криптовалюты Bitcoin - 505 тыс 101 грн.

На банковских счетах Рудик размещены $42 тыс. 460 и 82 тыс. 822 грн, из которых в виртуальном кошельке находится 14 тыс 328 грн. Наличными народный депутат задекларировала 800 тыс. грн и $403 тыс.

У Рудик есть непогашенный долг по кредитной карточке (American Express) в размере $5067.

Она владеет компанией с ограниченной ответственностью Coding Rocks LLC (США).

У Рудик в собственности - легковой автомобиль BMW F15/X5 xDrive25d (2017 года выпуска).

Теги: #рудик #декларация
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