Сайт КС возобновил работу

Официальный сайт Конституционного суда Украины возобновил свою работу спустя пять дней отсутствия доступа к сайту, работы по возобновлению его полноценного функционирования еще продолжаются.

В четверг официальная веб-страница сайта КС загружается, но некоторые рубрики доступны не в полной мере.

"Уважаемые пользователи! Обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на возобновление полноценного функционирования официального веб-сайта Конституционного суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не отображаться", - говорится в сообщении, размещенном на странице КС в Фейсбук.

Как сообщалось, официальный сайт КС не работал с минувшей субботы, 27 марта, в суде устанавливали причину технических проблем.

При попытке открыть сайт суда страница не загружалась.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.