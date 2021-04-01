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11:19 01.04.2021

Доход семьи Арахамии в 2020 году превысил 1,5 млн грн

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Доход семьи Арахамии в 2020 году превысил 1,5 млн грн

Доходы семьи главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в прошлом году составили более 1 млн 679 тыс. грн, из них заработная плата - 458 тыс. 594 грн и доход его супруги от отчуждения движимого имущества – 1 млн 100 тыс. грн.

Согласно декларации народного депутата за 2020 год, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, на банковских счетах Арахамия хранит почти 647 тыс. 586 грн, более $326 тыс., а его жена - 224 тыс. 789 грн., $20 380 и 520 EUR.

Глава фракции одолжил в прошлом году третьим лицам 698 тыс. грн.

Семья народного депутата также задекларировала наличными более 2 млн грн, $900 тыс. и EUR200 тыс.

В собственности жены народного депутата - квадроцикл BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO (2020 года выпуска), легковой автомобиль MERCEDES-BENZ (модель V250, год выпуска 2017), TOYOTA (модель LAND CRUISER 200, год выпуска 2019). В субаренде у нее находится автомобиль AUDI (Q8,год выпуска 2018).

Теги: #декларация #арахамия
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